Российская сеть супермаркетов Mere не будет работать в Украине, часть ее сотрудников приехали из РФ – Данилов

Данилов: Определенное количество сотрудников этой сети приехало из РФ. Каким-то странным образом они у нас получают возможность работать. Разберемся Фото: rnbo.gov.ua

Об этом он сказал, реагируя на слова журналиста, заявившего, что такие супермаркеты есть в Белой Церкви Киевской области и Павлограде Днепропетровской области, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Могу еще добавить два места, где сегодня есть эта сеть. Будьте уверены, российская торговая сеть Mere в Украине работать не будет. Подождите", – заявил секретарь СНБО.

Его спросили, почему сеть работает в Украине.

"Я обращался к мэру Николаева, чтобы он попробовал поехать в Красноярск, откуда приехали эти ребята и там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать. Я считаю это позором. Те города и мэры городов, которые позволяют, чтобы у них работала эта сесть Mere – я считаю, что они должны думать чем там занимаются. Если они говорят, что не имеют к этому никакого отношения – знаете, если есть желание иметь отношение, найдешь, как это сделать, если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", – ответил Данилов.

Он сказал, что этот вопрос тоже сегодня обсуждался на заседании СНБО.

"Мы понимаем, как будем на это реагировать, понимаем, что будем в этом случае делать. Более того, могу сказать, что определенное количество сотрудников этой сети приехало из РФ. Каким-то странным образом они у нас получают возможность работать. Разберемся, не волнуйтесь", – добавил Данилов.