Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС

В направлении Верхнеторецкого Донецкой области боевики вели огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

"Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", – сообщили в штабе.

В результате обстрелов ранен украинский военнослужащий, его доставили в больницу, состояние здоровья воина – удовлетворительное.

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения.

"26 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – заявили в штабе.