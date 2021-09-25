Боевики на Донбассе минировали и сбрасывали гранаты на позиции ВСУ

Боевики вели обстрелы возле Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотника, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк боевики дистанционно заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.