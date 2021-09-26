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Песков обвинил Украину в якобы "нежелании выполнять Минские соглашения" и заявил, что это препятствует подготовке встречи Путина с Зеленским

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Песков повторил пропагандистские выражения о "внутриукраинском конфликте"
Песков повторил пропагандистские выражения о "внутриукраинском конфликте"
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1" обвинил Украину в якобы нежелании выполнять Минские соглашения. Об этом 26 сентября сообщило агентство ТАСС.

Песков также заявил, что якобы это является препятствием в организации встречи президента РФ Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По утверждениям Пескова, "Украина не хочет выполнять Минские договоренности". Также он обвинил Украину в якобы нежелании выполнять договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Также спикер Кремля вновь повторил пропагандистские выражения о "внутриукраинском конфликте", отрицая, что Россия является его стороной.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Минские соглашения, Владимир Зеленский, война в Украине
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