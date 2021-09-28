Боевики ранили украинского военого на Донбассе

Боевики открывали огонь в направлении Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4, Причепиловки.

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска два раза открывали огонь в сторону военных ВСУ – оба у Крымского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить огневую активность.