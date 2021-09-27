Рядовой с передовой на Донбассе получает зарплату больше, чем полковник в Киеве – Минобороны Украины

"Вышел приказ №330 Министерства обороны о том, что необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой, имеется в виду первая линия ротных опорных пунктов. Это где-то за километр от передовой. Так вот, на сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330-му приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве", – сказал он.

Замминистра отметил, что речь идет о зарплате рядового в более 30 тыс. грн в месяц.

"А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше. [...] Они вот эти деньги получают вовремя, всегда", – подчеркнул Носов.