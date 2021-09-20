В Украине за год выросли зарплаты и количество вакансий – "Опендатамедіа"

За год зарплаты в Украине выросли на 9% Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Специалисты проанализировали рынок труда, базируясь на данных сайта Work.ua.

"Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей превышает предложение: 13 783 грн – в прошлом году, 15 083 грн – сейчас", – отметили в сообщении.

В топ-5 хорошо оплачиваемых категорий попали топ-менеджмент, недвижимость, транспорт и автобизнес, строительство и архитектура.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, самые низкие – в Ровно: 10 871 грн в месяц.

"Учитывая, что количество откликов на вакансию снижается, а вакансий становится больше, можно сделать вывод, что в Украине дефицит кадров", – считают эксперты.