В Украине за год выросли зарплаты и количество вакансий – "Опендатамедіа"

Специалисты проанализировали рынок труда, базируясь на данных сайта Work.ua.
"Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей превышает предложение: 13 783 грн – в прошлом году, 15 083 грн – сейчас", – отметили в сообщении.
В топ-5 хорошо оплачиваемых категорий попали топ-менеджмент, недвижимость, транспорт и автобизнес, строительство и архитектура.
Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, самые низкие – в Ровно: 10 871 грн в месяц.
"Учитывая, что количество откликов на вакансию снижается, а вакансий становится больше, можно сделать вывод, что в Украине дефицит кадров", – считают эксперты.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн. В 2022 году ее увеличат до 7700 грн, говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн, в июле – 14 345 грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.