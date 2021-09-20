Марченко объяснил, почему в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрен рост минимальной зарплаты на 200 грн

Он напомнил, что сейчас минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. грн, с января 2022 года ее повысят до 6,5 тыс. грн, а с октября – до 6,7 тыс. грн.

"Бюджет формируется по календарю, но экономика так не живет. Эти цифры тщательно просчитаны и под них есть база расчетов. Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции", – сказал министр.

Марченко заявил, что быстрый рост минимальной зарплаты является инфляционным фактором, поэтому правительство "будет подходить осторожно" к этому вопросу.

"Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, который заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обоснованно, но в этом году, после пересчета, считаем, что предложенный темп является достаточным. В этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким ежегодно. Это означает, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе – минимальной заработной плате. Мы можем себе позволить именно такой рост", – сказал глава Минфина.