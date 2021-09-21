Проект бюджета Украины на 2022 год предусматривает дополнительные 8,4 млрд грн на зарплаты учителям

"На зарплаты 430 тыс. учителей дополнительно планируется выделить 8,4 млрд грн. По программе "Новая украинская школа" будет выделено 1,4 млрд грн – это даст возможность закупить современное оборудование и мебель 450 тыс. учеников", – отметил министр.

Марченко также добавил, что на реализацию реформы в сферах школьного питания и обеспечения пожарной безопасности образовательным заведениям дополнительно предусмотрено 3 млрд грн.

Министр отметил, что на инклюзию в сфере образования предусмотрено 8,9 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем в этом году.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.