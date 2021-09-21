В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 22 млрд грн на борьбу с коронавирусом – Марченко

Проект госбюджета предусматривает увеличение средств на борьбу с коронавирусом на 5 млрд грн Фото: depositphotos.com

По словам министра, в 2022 году в бюджете "беспрецедентно" вырастет количество средств на программу медицинских гарантий – на 34 млрд грн (до 158 млрд грн).

На борьбу с коронавирусом планируется выделить 22 млрд грн – на 5 млрд грн больше, чем в этом году.

"Кроме того, на систему общественного здоровья и закупку вакцин от коронавируса предусмотрено 6 млрд грн", – добавил министр.

Также предусмотрено повышение зарплат врачам. Минимальная зарплата будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 22,5 тыс. грн. Минимальная зарплата среднего медперсонала будет составлять 13,5 тыс. грн, а средняя – 14,5 тыс. грн.