В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 22 млрд грн на борьбу с коронавирусом – Марченко

По словам министра, в 2022 году в бюджете "беспрецедентно" вырастет количество средств на программу медицинских гарантий – на 34 млрд грн (до 158 млрд грн).
На борьбу с коронавирусом планируется выделить 22 млрд грн – на 5 млрд грн больше, чем в этом году.
"Кроме того, на систему общественного здоровья и закупку вакцин от коронавируса предусмотрено 6 млрд грн", – добавил министр.
Также предусмотрено повышение зарплат врачам. Минимальная зарплата будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 22,5 тыс. грн. Минимальная зарплата среднего медперсонала будет составлять 13,5 тыс. грн, а средняя – 14,5 тыс. грн.
15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.
Как сказал на заседании Кабмина Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады – в документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.
Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.