Гройсман о проекте госбюджета 2022: Это стоп-кран развития экономики, он станет бюджетом банкротства

"Это уже третий бюджет действующей власти. Он четко показывает нам, о чем они думают и как будут двигаться дальше. Этот бюджет не об экономическом росте. Для меня экономический рост – это рост благосостояния людей. Этот бюджет – это стоп-кран развития экономики. Это бюджет централизации. Забирают средства у местных бюджетов, у общин. Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке", – сказал Гройсман.

Политик обратил внимание на то, что в официальной презентации Министерства финансов основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость.

"Он растет на 72,5 млрд грн. Это мы с вами заплатим эти деньги из-за инфляции и роста цен. Далее – налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все, что есть у людей", – заявил Гройсман.

Проблемная, по его мнению, и ситуация в Пенсионном фонде, который по факту не обеспечен расходами в системе предоставления субсидий, поскольку при росте цен на газ объем помощи не растет, а также в долговой политике.

"Нас ведут к банкротству. Они планируют направить на дороги более 120 млрд грн, при этом 40 млрд – заимствовать. За три года они заняли [на дороги] почти 120 млрд грн, которые лягут на плечи каждого украинца и будут сдерживать повышение зарплат и пенсий", – считает политик.

По мнению Гройсмана, госбюджет 2022 должен быть бюджетом развития и децентрализации, однако станет "бюджетом банкротства от правительства, продуцирующего плохие решения".