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Гройсман о проекте госбюджета 2022: Это стоп-кран развития экономики, он станет бюджетом банкротства

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Гройсман: Нас ведут к банкротству
Гройсман: Нас ведут к банкротству
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Представленный Кабинетом Министров Украины проект государственного бюджета на 2022 год не является бюджетом развития и демонстрирует попытку восстановления централизации в стране, заявил лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер Владимир Гройсман. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Это уже третий бюджет действующей власти. Он четко показывает нам, о чем они думают и как будут двигаться дальше. Этот бюджет не об экономическом росте. Для меня экономический рост – это рост благосостояния людей. Этот бюджет – это стоп-кран развития экономики. Это бюджет централизации. Забирают средства у местных бюджетов, у общин. Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке", – сказал Гройсман.

Политик обратил внимание на то, что в официальной презентации Министерства финансов основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость.

"Он растет на 72,5 млрд грн. Это мы с вами заплатим эти деньги из-за инфляции и роста цен. Далее – налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все, что есть у людей", – заявил Гройсман.

Проблемная, по его мнению, и ситуация в Пенсионном фонде, который по факту не обеспечен расходами в системе предоставления субсидий, поскольку при росте цен на газ объем помощи не растет, а также в долговой политике.

"Нас ведут к банкротству. Они планируют направить на дороги более 120 млрд грн, при этом 40 млрд – заимствовать. За три года они заняли [на дороги] почти 120 млрд грн, которые лягут на плечи каждого украинца и будут сдерживать повышение зарплат и пенсий", – считает политик.

По мнению Гройсмана, госбюджет 2022 должен быть бюджетом развития и децентрализации, однако станет "бюджетом банкротства от правительства, продуцирующего плохие решения".

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады – в документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендииМинимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Теги: госбюджет, экономика, бюджет, Владимир Гройсман, местный бюджет, финансы
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