Студентам в Украине планируют поднять стипендию в 2022 году – проект госбюджета

Студентам высших учебных заведений планируют поднять стипендию на 700 грн – до 2 тыс. грн, а повышенную стипендию планируют увеличить на 890 грн – до 2550 грн.
Студентам профессионально-технических учебных заведений стипендию планируют поднять на 760 грн – до 1250 грн.
В целом на сферу образования в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 185,6 млрд грн с возможностью привлечь дополнительно 7 млрд грн от международных организаций.
1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что последний раз академические стипендии в Украине повышались в ноябре 2017 года.
Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.