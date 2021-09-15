Студентам в Украине планируют поднять стипендию в 2022 году – проект госбюджета

Студентам высших учебных заведений планируют поднять стипендию на 700 грн – до 2 тыс. грн, а повышенную стипендию планируют увеличить на 890 грн – до 2550 грн.

Студентам профессионально-технических учебных заведений стипендию планируют поднять на 760 грн – до 1250 грн.

В целом на сферу образования в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 185,6 млрд грн с возможностью привлечь дополнительно 7 млрд грн от международных организаций.