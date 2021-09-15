На дорожную инфраструктуру в 2022 году планируют направить 124 млрд грн – проект госбюджета

В 2022 году в Украине планируют продолжить ремонт дорог Фото: Укравтодор / Facebook

Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств Дорожного фонда.

Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

В Минфине среди важных проектов названы Запорожский мост, трассы М-03 Полтава – Харьков и М-05 Киев – Одесса, Кременчугский мост и трасса Н-31 Решетиловка – Днепр.