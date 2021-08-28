СБУ разоблачила схему хищения более 1 млн грн. Деньги выделили на ремонт дорог после наводнения

В прошлом году произошло подтопление автодорог в пяти областях на западе Украины Фото: ssu.gov.ua

"Подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн", – отметили правоохранители.

По предварительной информации силовиков, к схеме причастно должностное лицо, которое осуществляло технический надзор.

Соглашение на капремонт поврежденной дороги подписали должностные лица одного из сельских советов Черновицкой области. Стоимость работ по договору составляла более 5,5 млн грн. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, работы выполнили не в полном объеме. Это позволило присвоить деньги, подчеркнули в СБУ.

Одному из фигурантов сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Вторая – лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4250 грн до 12 750 грн).