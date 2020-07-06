На западе Украины подтопленными после наводнения остаются пять населенных пунктов – ГСЧС

Все населенные пункты, не преодолевшие последствия непогоды, находятся в Черновицкой области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Буковине, в Прикарпатье и в Тернопольской области подтопленными остаются подвалы и приусадебные участки Фото: Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради

На западе Украины по состоянию на 7.00 6 июля подтопленными после наводнения остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом все населенные пункты, не преодолевшие последствия непогоды, находятся в Черновицкой области. Всего от стихии пострадали 349 населенных пунктов.

Помимо этого, на Буковине, в Прикарпатье и в Тернопольской области подтопленными остаются подвалы и приусадебные участки.

В Ивано-Франковской области остаются разрушенными 202,5 км автомобильных дорог и 93 моста.

Как уточнили в ГСЧС, с начала проведения работ, связанных с наводнение на западе страны, спасено 478 граждан, эвакуирован был 721 человек. Расчищено более 16 км дорог.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.