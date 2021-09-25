Шкарлет пообещал, что учителям не будут урезать зарплаты во время карантина из-за COVID-19

Шкарлет отметил, что вопрос выплаты зарплат учителям нормирован в Кодексе законов о труде Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же, как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", – отметил Шкарлет.

Министр добавил, что вопрос выплаты зарплат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между Минобразования и Профсоюзом работников образования и науки.