Почти половина школ Закарпатской области перешла на дистанционное обучение

В регионе работает 604 школы, 332 из них продолжат образовательный процесс в очном формате, 244 перешли на дистанционное обучение, сообщила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец.

В ОГА отметили, что согласно постановлению Кабмина, учреждения образования могут работать в обычном формате в случае, если 80% сотрудников получили хотя бы одну прививку от COVID-19.

"Все должны понимать: вакцинация – выбор каждого. Но сегодня от этого зависит возможность наших детей получать качественные знания в школе, а не дома за компьютером", – сказала Марусинец.

Обучение в 1–4 классах школ будет вестись в очном режиме независимо от зоны карантина и количества вакцинированных педагогов. Не будут переводить на дистанционку и детские сады.