Ученые спрогнозировали пик четвертой волны COVID-19 в Украине

"В течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эболы и COVID-19 с пяти-шести-летним периодом", – отметили в релизе.

Ученые спрогнозировали динамику развития четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней. Сейчас эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих.

"Ее пик предполагается на уровне 15–18 тыс. случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", – заявили авторы исследования.

Причинами роста заболеваемости они назвали значительное ослабление карантина летом. Ученые напомнили о вероятности сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность которых последние полтора года сдерживалась карантинными ограничениями.