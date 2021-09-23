Пандемия COVID-19 может завершиться в следующем году – гендиректор Moderna

Прогноз он основывает на увеличении мощностей для производства вакцин против коронавируса в мире.
По мнению Бансела, если оценить расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, через год в мире "должно быть достаточно доз, чтобы все на земле могли быть привиты".
Как следствие, по его мнению, уже через год жизнь в мире вернется к "нормальной", поскольку даже те люди, которые отказываются вакцинироваться, к тому времени переболеют COVID-19 и получат естественный иммунитет.
При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса, как и в случае с гриппом, поможет "спокойно прожить зиму", а те, кто не прививается, рискуют заболеть и, возможно, попасть в больницу.
Бансел ожидает, что правительства одобрят повторные (бустерные) прививки для людей, которые уже вакцинированы, потому что пациенты из группы риска, которые были вакцинированы прошлой осенью, сейчас "несомненно нуждаются" в повторной вакцинации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 23 сентября в мире сделали 6,03 млрд прививок от коронавируса.
При этом Всемирная организация здравоохранения регулярно заявляет о неравномерном и несправедливом распределении вакцин в мире и призывает отказаться от бустерных доз, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу.