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Пандемия COVID-19 может завершиться в следующем году – гендиректор Moderna

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По прогнозам гендиректора Moderna, жизнь может вернуться к обычному темпу после пандемии уже через год
По прогнозам гендиректора Moderna, жизнь может вернуться к обычному темпу после пандемии уже через год
Фото: depositphotos.com

Генеральный директор компании Moderna, которая производит одну из вакцин против коронавируса, Стефан Бансел прогнозирует окончание пандемии COVID-19 в 2022 году. Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.

Прогноз он основывает на увеличении мощностей для производства вакцин против коронавируса в мире.

По мнению Бансела, если оценить расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, через год в мире "должно быть достаточно доз, чтобы все на земле могли быть привиты".

Как следствие, по его мнению, уже через год жизнь в мире вернется к "нормальной", поскольку даже те люди, которые отказываются вакцинироваться, к тому времени переболеют COVID-19 и получат естественный иммунитет.

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса, как и в случае с гриппом, поможет "спокойно прожить зиму", а те, кто не прививается, рискуют заболеть и, возможно, попасть в больницу.

Бансел ожидает, что правительства одобрят повторные (бустерные) прививки для людей, которые уже вакцинированы, потому что пациенты из группы риска, которые были вакцинированы прошлой осенью, сейчас "несомненно нуждаются" в повторной вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 23 сентября в мире сделали 6,03 млрд прививок от коронавируса.

При этом Всемирная организация здравоохранения регулярно заявляет о неравномерном и несправедливом распределении вакцин в мире и призывает отказаться от бустерных доз, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу.

Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, иммунитет, Moderna
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