Пандемия COVID-19 может завершиться в следующем году – гендиректор Moderna

По прогнозам гендиректора Moderna, жизнь может вернуться к обычному темпу после пандемии уже через год Фото: depositphotos.com

Прогноз он основывает на увеличении мощностей для производства вакцин против коронавируса в мире.

По мнению Бансела, если оценить расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, через год в мире "должно быть достаточно доз, чтобы все на земле могли быть привиты".

Как следствие, по его мнению, уже через год жизнь в мире вернется к "нормальной", поскольку даже те люди, которые отказываются вакцинироваться, к тому времени переболеют COVID-19 и получат естественный иммунитет.

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса, как и в случае с гриппом, поможет "спокойно прожить зиму", а те, кто не прививается, рискуют заболеть и, возможно, попасть в больницу.

Бансел ожидает, что правительства одобрят повторные (бустерные) прививки для людей, которые уже вакцинированы, потому что пациенты из группы риска, которые были вакцинированы прошлой осенью, сейчас "несомненно нуждаются" в повторной вакцинации.