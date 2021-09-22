США пожертвуют другим странам еще 500 млн доз вакцин от COVID-19

"Сегодня президент [Джо] Байден объявит, что США жертвуют дополнительно полмиллиарда доз вакцин Pfizer/BioNTech от COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов по всему миру. Поставки начнутся в январе 2022 года", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что вместе с этой партией общее количество доз вакцин, которые намерены пожертвовать США, превысило 1,1 млрд доз.

Администрация американского президента сообщила, что на сегодняшний день США уже отправили почти 160 млн доз вакцины в 100 стран, пожертвовав больше вакцин, чем все другие страны вместе взятые, "бесплатно и без каких-либо обязательств".