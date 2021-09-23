Италия передаст другим странам 45 млн доз вакцин от COVID-19 – премьер

Таким образом Италия утроит количество вакцин, которое планировала пожертвовать изначально.

Агентство напомнило, что США заявили о намерении пожертвовать дополнительные 500 млн доз вакцин бедным странам.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В мире, по данным агентства Bloomberg, уже сделали более 6 млрд прививок. В Италии сделали 83,1 тыс. прививок, полностью вакцинированы 73,7% населения.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 сентября первую дозу вакцины получили 6,4 млн человек, а 5,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.