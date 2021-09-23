Украина получила три ультрахолодовых морозильника для хранения вакцин от COVID-19

Морозильники предназначены для хранения вакцины Pfizer/BioNTech при ультранизких температурах.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/Biontech, следовательно, нуждаемся в большем количестве оборудования для логистических цепей. Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украина получила камеры производства Vestfrost (Дания) с диапазоном температур от -40 ºC до -86 ºC.



