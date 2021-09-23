Украина получила три ультрахолодовых морозильника для хранения вакцин от COVID-19

Морозильники предназначены для хранения вакцины Pfizer/BioNTech при ультранизких температурах.
"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/Biontech, следовательно, нуждаемся в большем количестве оборудования для логистических цепей. Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Украина получила камеры производства Vestfrost (Дания) с диапазоном температур от -40 ºC до -86 ºC.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 23 сентября первую дозу вакцины получили 6,5 млн украинцев, а 5,3 млн человек завершили вакцинацию.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.