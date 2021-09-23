Комаровский рассказал, когда не стоит вакцинироваться от COVID-19

Комаровский отметил, что люди с хроническими заболеваниями должны прививаться в первую очередь Фото: Доктор Комаровский / Facebook

"Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови – вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть ты сейчас получаешь препараты, которые подавляют иммунитет, это, как правило, химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость", – сказал медик.

По его словам, человек должен знать, когда у него острый период инфекционной болезни. А люди с серьезными патологиями или аллергией должны носить с собой бейдж или брелок с указанием группы крови, на что есть аллергия и каким заболеванием страдает.

Комаровский подчеркнул, что "медицинская наука всего мира говорит, что если у человека есть хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь".