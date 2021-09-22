ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить скидки на поездки в Uklon – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить промокоды на скидки на поездки от сервиса такси Uklon. Об этом сообщила прес-служба Министерства здравоохранения 22 сентября.

"Тем, кто сделает прививки минимум первой дозой антиковидной вакцины, Uklon будет дарить минус 50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис", – говорится в сообщении.

Чтобы получить скидку на поездки, необходимо скачать приложение Uklon и зарегистрироваться, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram. Инициатива будет действовать до 31 октября.

"Мы благодарны бизнесу за то, что они присоединились к популяризации вакцинации против COVID-19. Во всех прогрессивных странах социально ответственный бизнес выражает свою поддержку и подчеркивает важность прививок. Ведь сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья как персонала, так и клиентов. И только совместными усилиями мы все сможем вернуться к нормальной жизни", – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1953285818167847

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,43 млн человек, почти 5,25 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, Uklon, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS