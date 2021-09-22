Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить скидки на поездки в Uklon – Минздрав

"Тем, кто сделает прививки минимум первой дозой антиковидной вакцины, Uklon будет дарить минус 50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис", – говорится в сообщении.

Чтобы получить скидку на поездки, необходимо скачать приложение Uklon и зарегистрироваться, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram. Инициатива будет действовать до 31 октября.

"Мы благодарны бизнесу за то, что они присоединились к популяризации вакцинации против COVID-19. Во всех прогрессивных странах социально ответственный бизнес выражает свою поддержку и подчеркивает важность прививок. Ведь сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья как персонала, так и клиентов. И только совместными усилиями мы все сможем вернуться к нормальной жизни", – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.