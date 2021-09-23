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Начальную школу и детсады не будут закрывать при любом уровне карантина, несмотря на количество привитого от COVID-19 персонала

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Запрет в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1 4 классы школ и детсады, говорится в постановлении Кабмина Украины
Запрет в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1–4 классы школ и детсады, говорится в постановлении Кабмина Украины
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины разрешил детсадам и начальной школе работать в обычном режиме, несмотря на число привитых от COVID-19 работников и при любой зоне адаптивного карантина. 22 сентября правительство внесло изменения в постановление №1236 о введении карантина в Украине, они опубликованы на сайте Кабмина.

Так, в обновленном тексте говорится, что запрет в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1–4 классы школ и детсады.

"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями оффлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантинным ограничениям и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-центр Минздрава.

В то же время в ведомстве призвали преподавателей вакцинироваться от COVID-19.

"Ведь если в заведении начнется вспышка – оно будет закрыто", – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Ляшко сообщал 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин говорил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,43 млн человек, почти 5,25 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, образование, эпидемия, правительство, вакцинация, запрет, карантин, преподаватели, дети, ограничения, Минздрав, работа, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки
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