Начальную школу и детсады не будут закрывать при любом уровне карантина, несмотря на количество привитого от COVID-19 персонала

Запрет в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1–4 классы школ и детсады, говорится в постановлении Кабмина Украины Фото: depositphotos.com

Так, в обновленном тексте говорится, что запрет в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1–4 классы школ и детсады.

"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями оффлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантинным ограничениям и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-центр Минздрава.

В то же время в ведомстве призвали преподавателей вакцинироваться от COVID-19.

"Ведь если в заведении начнется вспышка – оно будет закрыто", – подчеркнул Ляшко.