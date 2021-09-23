Эпидемическая ситуация в девяти регионах соответствует "оранжевому" уровню – Минздрав

Речь идет о Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

В этих регионах по состоянию на 22 сентября был превышен уровень динамики госпитализаций в 50%. Самый высокий показатель – в Черкасской области (144%).

Эпидемическая ситуация в других регионах соответствует "желтому" уровню.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С 23 сентября по всей Украине введен "желтый" уровень эпидемической опасности.