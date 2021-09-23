Показатели COVID-19 в Украине достигли нового четырехмесячного максимума

За сутки в Украине сделали 85 тыс. тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"В Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 667, медработников – 175). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2070 человек, летальных случаев – 123, выздоровелио– 2305 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 6754 случая COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 22 сентября, фиксировали 7 мая – 8710. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 84 935 украинцам, 41 625 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований выявили в Харьковской (839), Львовской (685) и Донецкой (520) областях, в Киеве – 467.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 370 425 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 284 пациента с COVID-19, выздоровело 2 237 973 человека.