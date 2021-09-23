Показатели COVID-19 в Украине достигли нового четырехмесячного максимума

"В Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 667, медработников – 175). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2070 человек, летальных случаев – 123, выздоровелио– 2305 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 6754 случая COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 22 сентября, фиксировали 7 мая – 8710. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 84 935 украинцам, 41 625 из них – методом ПЦР.
Больше всего новых инфицирований выявили в Харьковской (839), Львовской (685) и Донецкой (520) областях, в Киеве – 467.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 370 425 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 284 пациента с COVID-19, выздоровело 2 237 973 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.