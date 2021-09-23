Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение

В документе говорится, что с 23 сентября прекращено посещение учебных заведений. Запрет не коснется начальных классов, учеников спецшкол и воспитанников детсадов. В нормальном режиме будут работать учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинированы от COVID-19.

"То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23 сентября организовали обучение в дистанционной форме", – сказано в приказе.

Во Львовской ОГА пообещали, что в заведениях общего среднего образования проверят качество предоставления образовательных услуг с 27 сентября по 31 декабря.