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Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение

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Учебные заведения не закроют для начальных классов
Учебные заведения не закроют для начальных классов
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области на дистанционное обучение перевели более 85% школ. Об этом говорится в приказе департамента образования Львовской облгосадминистрации от 23 сентября.

В документе говорится, что с 23 сентября прекращено посещение учебных заведений. Запрет не коснется начальных классов, учеников спецшкол и воспитанников детсадов. В нормальном режиме будут работать учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинированы от COVID-19.

"То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23 сентября организовали обучение в дистанционной форме", – сказано в приказе.

Во Львовской ОГА пообещали, что в заведениях общего среднего образования проверят качество предоставления образовательных услуг с 27 сентября по 31 декабря.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распостранение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии во Львовской области COVID-19 к 23 сентября подтвердили у более чем 146 тыс. человек. Умерло от этой болезни 3,8 тыс., а выздоровело 136 тыс. пациентов, свидетельствуют данные Львовской ОГА.

13 сентября Кабмин Украины обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности. Ограничения не будут действовать в "желтой" зоне, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: образование, вакцинация, Львовская область, карантин, Львовская ОГА, студенты, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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