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Во Львовской области только 10% школ смогут работать в "желтой" зоне карантина – ОГА

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Во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах, отметил Чемерис (по центру)
Во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах, отметил Чемерис (по центру)
Фото: loda.gov.ua

Немногим более 10% от общего количества школ Львовской области смогут продолжить обучение в режиме офлайн после введения в Украине "желтой" зоны эпидопасности. Об этом на брифинге 21 сентября сообщил директор департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации Орест Чемерис, пишет пресс-служба ОГА.

"Во Львовской области есть почти 1100 школ, и из них, к сожалению, немногим более 10% смогут продолжить обучение офлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы", – сказал Чемерис.

По данным департамента образования и науки ОГА , во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах. Наибольший процент – в Стрыйском (22,3%) районе, наименьший – во Львовском районе (2,6%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,36 млн человек, почти 5,2 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, Львовская область, карантин, преподаватели, Львовская ОГА, каникулы, ограничения, работа, инфекция, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки, школа
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