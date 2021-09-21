Во Львовской области только 10% школ смогут работать в "желтой" зоне карантина – ОГА

Во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах, отметил Чемерис (по центру) Фото: loda.gov.ua

"Во Львовской области есть почти 1100 школ, и из них, к сожалению, немногим более 10% смогут продолжить обучение офлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы", – сказал Чемерис.

По данным департамента образования и науки ОГА , во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах. Наибольший процент – в Стрыйском (22,3%) районе, наименьший – во Львовском районе (2,6%).