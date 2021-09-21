Во Львовской области только 10% школ смогут работать в "желтой" зоне карантина – ОГА

"Во Львовской области есть почти 1100 школ, и из них, к сожалению, немногим более 10% смогут продолжить обучение офлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы", – сказал Чемерис.
По данным департамента образования и науки ОГА , во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах. Наибольший процент – в Стрыйском (22,3%) районе, наименьший – во Львовском районе (2,6%).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,36 млн человек, почти 5,2 млн – две дозы препарата.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.