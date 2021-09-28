Сейчас людей в ОРДЛО больше всего беспокоит бедность – житель оккупированного Донецка

По данным ООН, более 3 млн жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи (на фото – март 2021 года, волонтеры Красного Креста выдают помощь жителям Донецка) Фото: ЕРА

"Большинство очень обеднело, потому что многие предприятия не работают. Шахтерам зарплату платят частями. А так как градообразующие предприятия – это в основном шахты, в обороте городов ощутимая недостача денежной массы", – сказал он.

Мужчина несколько раз назвал ОРДЛО концлагерем, но отметил, что Донбасс не разорен.

"Донбасс не разорен. Жить можно. Хотя, конечно, это не жизнь. Но не скажу, что тут прямо пепелище. На улицах полно людей, молодежь веселится, кафе работают", – рассказал собеседник "Фактов".