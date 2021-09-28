Сейчас людей в ОРДЛО больше всего беспокоит бедность – житель оккупированного Донецка

"Большинство очень обеднело, потому что многие предприятия не работают. Шахтерам зарплату платят частями. А так как градообразующие предприятия – это в основном шахты, в обороте городов ощутимая недостача денежной массы", – сказал он.
Мужчина несколько раз назвал ОРДЛО концлагерем, но отметил, что Донбасс не разорен.
"Донбасс не разорен. Жить можно. Хотя, конечно, это не жизнь. Но не скажу, что тут прямо пепелище. На улицах полно людей, молодежь веселится, кафе работают", – рассказал собеседник "Фактов".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.
Согласно данным ООН на 18 августа, критические гуманитарные потребности имеют 3,4 млн жителей Луганской и Донецкой областей с обеих сторон линии разграничения.