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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские правоохранители объявили о подозрении бывшему "прокурору генпрокуратуры "ЛНР"

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Прокуратура намерена обратиться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования
Прокуратура намерена обратиться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования
Фото: Луганська обласна прокуратура / Facebook

Украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему "прокурору генпрокуратуры" террористической группировки "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области 27 сентября.

"По данным следствия, в 2015 году житель Луганска добровольно вступил в должность "прокурора" так называемой "генпрокуратуры "ЛНР" на временно оккупированной территории области. В течение трех лет подозреваемый участвовал в обеспечении выполнения и соблюдения незаконно изданных "законов и нормативно-правовых актов" самопровозглашенной "власти "ЛНР", что противоречит украинскому законодательству и нарушает права жителей не подконтрольной органам государственной власти территории Луганщины", – говорится в сообщении.

Бывшему "прокурору" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемого планируют объявить в розыск. Также прокуратура намерена обратиться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, прокуратура, оккупация, война в Украине, ЛНР, подозрение
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