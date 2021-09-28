Украинские правоохранители объявили о подозрении бывшему "прокурору генпрокуратуры "ЛНР"

"По данным следствия, в 2015 году житель Луганска добровольно вступил в должность "прокурора" так называемой "генпрокуратуры "ЛНР" на временно оккупированной территории области. В течение трех лет подозреваемый участвовал в обеспечении выполнения и соблюдения незаконно изданных "законов и нормативно-правовых актов" самопровозглашенной "власти "ЛНР", что противоречит украинскому законодательству и нарушает права жителей не подконтрольной органам государственной власти территории Луганщины", – говорится в сообщении.
Бывшему "прокурору" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Подозреваемого планируют объявить в розыск. Также прокуратура намерена обратиться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.