Украинские правоохранители объявили о подозрении бывшему "прокурору генпрокуратуры "ЛНР"

"По данным следствия, в 2015 году житель Луганска добровольно вступил в должность "прокурора" так называемой "генпрокуратуры "ЛНР" на временно оккупированной территории области. В течение трех лет подозреваемый участвовал в обеспечении выполнения и соблюдения незаконно изданных "законов и нормативно-правовых актов" самопровозглашенной "власти "ЛНР", что противоречит украинскому законодательству и нарушает права жителей не подконтрольной органам государственной власти территории Луганщины", – говорится в сообщении.

Бывшему "прокурору" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемого планируют объявить в розыск. Также прокуратура намерена обратиться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования.