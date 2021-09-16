Украинские военные задержали на линии разграничения боевика "ДНР", он рассказал о "командирах-царях" и наркотиках у боевиков

Мужчину зовут Артем Костенко. Задержанный рассказал, что родился в Волновахском районе Донецкой области. В ряды незаконных вооруженных формирований он вступил в 2016 году. Воевал в батальоне боевиков "Дизель" в должности механика-водителя танка.

По его словам, у него было два командира – один местный, а второй – гражданин России. "Они чувствовали себя там царями", – рассказал задержанный об отношении к жителям Донбасса.

Мужчина уверял, что за время "службы" он никого не убил, а в содеянном искренне раскаивается и "хочет начать жизнь с чистого листа".

"Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне", – сказал он.