Гражданин Чехии получил тюремный срок за участие в боях на Донбассе в составе группировки "ДНР"

В начале 2015 года Урбанек приехал на восток Украины через Кипр. По прибытии на место его вооружили пророссийские сепаратисты, отметило издание.
Поначалу гражданин Чехии получал указания по охране или рытью траншей, но позже он начал воевать за "ДНР" как минимум до 2018 года.
Сам Урбанек не скрывал участия в вооруженном конфликте на Донбассе. Судья отметила, что он прекрасно осознавал незаконность своих действий. По сведениям idnes.cz, чех воевал в Марьинке, Спартаке и Красногоровке.
Его адвокат выразил сомнения по поводу юридической классификации деяний, не согласился с приговором судьи и предложил оправдать Урбанека, написало idnes.cz.
Один из свидетелей сказал, что встречался с Урбанеком в Украине. По его словам, Урбанек отправился в "ДНР", чтобы заработать денег и впоследствии открыть бизнес.
В "ДНР" гражданин Чехии получал зарплату в размере 15 тыс. рублей (5460 гривен), его мать присылала ему деньги раз в два-три месяца, сообщило Novinky.cz.
Урбанека судили в Чешской Республике 13 раз за преступления против собственности, в частности за кражу автомобилей.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.