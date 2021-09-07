Гражданин Чехии получил тюремный срок за участие в боях на Донбассе в составе группировки "ДНР"

Урбанек воевал на стороне боевиков "ДНР" как минимум до 2018 года Фото: ЕРА (архив)

В начале 2015 года Урбанек приехал на восток Украины через Кипр. По прибытии на место его вооружили пророссийские сепаратисты, отметило издание.

Поначалу гражданин Чехии получал указания по охране или рытью траншей, но позже он начал воевать за "ДНР" как минимум до 2018 года.

Сам Урбанек не скрывал участия в вооруженном конфликте на Донбассе. Судья отметила, что он прекрасно осознавал незаконность своих действий. По сведениям idnes.cz, чех воевал в Марьинке, Спартаке и Красногоровке.

Его адвокат выразил сомнения по поводу юридической классификации деяний, не согласился с приговором судьи и предложил оправдать Урбанека, написало idnes.cz.

Один из свидетелей сказал, что встречался с Урбанеком в Украине. По его словам, Урбанек отправился в "ДНР", чтобы заработать денег и впоследствии открыть бизнес.

В "ДНР" гражданин Чехии получал зарплату в размере 15 тыс. рублей (5460 гривен), его мать присылала ему деньги раз в два-три месяца, сообщило Novinky.cz.

Урбанека судили в Чешской Республике 13 раз за преступления против собственности, в частности за кражу автомобилей.