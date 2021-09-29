На Донбассе нацгвардейцы выявили машину, перевозившую пулемет и боеприпасы

У подозреваемого изъяли четыре РПГ-22 Фото: depositphotos.com

Автомобиль с боеприпасами был выявлен на мобильном блокпосту вблизи Волновахи Донецкой области.

По данным пресс-службы Нацгвардии, при осмотре в багажнике "Волги" военнослужащие обнаружили две единицы стрелкового оружия, четыре РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм.

"22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции.