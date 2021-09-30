Оккупанты на Донбассе 29 сентября семь раз нарушали режим тишины – штаб ООС

Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было, сообщили в штабе ООС Фото: EPA

"В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.

Среди украинских военных потерь за прошлые сутки не было.

С начала суток 30 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.