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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вооруженный боевик "ЛНР" сдался украинским военнослужащим – штаб ООС

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По данным штаба ООС, боевик вступил в ряды НВФ в 2016 году
По данным штаба ООС, боевик вступил в ряды НВФ в 2016 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженный боевик террористической группировки "ЛНР" 28 сентября сдался украинским военнослужащим. Об этом 29 сентября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы сделать невозможным проход вражеских диверсионно-разведывательных групп. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный человек. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того, кто шел. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю, мы быстро обезоружили его и сразу доложили своему командиру", – цитирует штаб военнослужащих.

По данным пресс-центра, 23-летний младший сержант проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Он официально присоединился к российско-оккупационным войскам в 2016 году по достижении им совершеннолетия, а к боевикам его привел отец, который служил в другом подразделении.

"Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там в кругу пылких поклонников "русского мира" он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы – и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении – вполне обычное дело. А дисциплина как понятие отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями, и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину не остановили перебежчика", – говорится в сообщении.

Сейчас с мужчиной работают следователи.

В штабе напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, не совершавшему тяжких преступлений против людей, которое добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и сообщило об этом правоохранителям.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1209550426204238

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война в Украине, ЛНР, ОРДЛО, ООС
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