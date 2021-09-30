Вооруженный боевик "ЛНР" сдался украинским военнослужащим – штаб ООС

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы сделать невозможным проход вражеских диверсионно-разведывательных групп. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный человек. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того, кто шел. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю, мы быстро обезоружили его и сразу доложили своему командиру", – цитирует штаб военнослужащих.

По данным пресс-центра, 23-летний младший сержант проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Он официально присоединился к российско-оккупационным войскам в 2016 году по достижении им совершеннолетия, а к боевикам его привел отец, который служил в другом подразделении.

"Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там в кругу пылких поклонников "русского мира" он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы – и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении – вполне обычное дело. А дисциплина как понятие отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями, и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину не остановили перебежчика", – говорится в сообщении.

Сейчас с мужчиной работают следователи.

В штабе напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, не совершавшему тяжких преступлений против людей, которое добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и сообщило об этом правоохранителям.