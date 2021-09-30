Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы ТКГ

"Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", – сказал Резников.

По словам министра, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 13 октября.