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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы ТКГ

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Резников: Наша делегация призвала ускорить подготовку к проведению освобождения удерживаемых лиц
Резников: Наша делегация призвала ускорить подготовку к проведению освобождения удерживаемых лиц
Фото: minre.gov.ua

В ходе состоявшихся 29 сентября переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе сторонам удалось разблокировать работу гуманитарной подгруппы. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает в Facebook пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", – сказал Резников.

По словам министра, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 13 октября.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/365177052059378

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Алексей Резников, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, ТКГ
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