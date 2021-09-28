"Слово "Минск" уже не звучит". Резников заявил, что РФ поняла невозможность проведения переговоров ТКГ в Беларуси

Резников: Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли Фото: minre.gov.ua

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире канала ICTV 27 сентября.

"Непризнанный президент Беларуси [Александр Лукашенко] разрушил один из планов РФ в минском процессе. Потому что россияне постоянно пытаются нас обвинить в так называемом разрушении или отходе от Минских договоренностей. Одна из таких попыток – тактическая – которую они делают во время переговоров в трехсторонней контактной группе – попытка заставить нас поехать в Минск очно вести переговоры. И они каждый раз говорят: "Украина не хочет встречаться в Минске, а поэтому отказывается от Минска", – рассказал Резников.

Он отметил, что такие заявления, в частности, публично озвучивает представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

"Самое интересное, что своими действиями господин Лукашенко сегодня точно разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли, потому что на последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали: "Да, мы готовы, но в каком-то безопасном месте". Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", – добавил Резников.

Вчера Лушкашенко утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США". "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", – говорил Лукашенко. Также он критиковал намерение Украины вступить в НАТО.