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"Слово "Минск" уже не звучит". Резников заявил, что РФ поняла невозможность проведения переговоров ТКГ в Беларуси

Резников: Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли
Резников: Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли
Фото: minre.gov.ua

Российская сторона поняла, что очные переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе невозможны в Минске.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире канала ICTV 27 сентября. 

"Непризнанный президент Беларуси [Александр Лукашенко] разрушил один из планов РФ в минском процессе. Потому что россияне постоянно пытаются нас обвинить в так называемом разрушении или отходе от Минских договоренностей. Одна из таких попыток – тактическая – которую они делают во время переговоров в трехсторонней контактной группе – попытка заставить нас поехать в Минск очно вести переговоры. И они каждый раз говорят: "Украина не хочет встречаться в Минске, а поэтому отказывается от Минска", – рассказал Резников. 

Он отметил, что такие заявления, в частности, публично озвучивает представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

"Самое интересное, что своими действиями господин Лукашенко сегодня точно разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли, потому что на последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали: "Да, мы готовы, но в каком-то безопасном месте". Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", – добавил Резников. 

Вчера Лушкашенко утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США". "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", – говорил Лукашенко. Также он критиковал намерение Украины вступить в НАТО. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров, потому что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Минск, Алексей Резников, война в Украине, Борис Грызлов, война на Донбассе, ТКГ
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