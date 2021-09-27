Лукашенко назвал путь Украины в НАТО открытием нового фронта для Беларуси

"Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это же не против Германии разворачиваются войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят", – заявил Лукашенко.

Также, по его словам, в Украине якобы создаются учебно-тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе по Беларуси".