Сейчас нет понимания, когда Украина получит ПДЧ в НАТО – Кулеба

Президент Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости четкой временной перспективы членства Украины в НАТО. Журналисты спросили Кулебу, есть ли понимание, когда Украина получит план действий по членству в НАТО.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной, – ответил Кулеба. – Процесс растянулся, и растянулся неприлично долго… Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее".

В июле посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорил, что среди стран – членов НАТО нет консенсуса в вопросе предоставления Украине ПДЧ.

По мнению депутата Национального собрания Франции Валерии Фор-Мунтян, одной из причин является война на Донбассе.