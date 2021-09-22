Кулеба рассказал о странах, которые не хотят вступления Украины в НАТО

В НАТО есть страны, которые не заинтересованы в украинских реформах, отметил Кулеба Фото: EPA

В то же время, по его словам, в НАТО есть страны, которые выступают против членства Украины в организации.

"Все мы понимаем, что есть страны в Альянсе, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этими аргументами, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины", – отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина не боится "откровенно говорить о случаях, где интересы страны грубо не учитываются и есть манипуляции".

"Мы откровенно говорим относительно отдельных стран – членов НАТО и работаем с ними", – подчеркнул Кулеба.