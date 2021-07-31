Депутат от партии Макрона о ПДЧ для Украины: Что останавливает Францию? Думаю, причин много

Ведущая Татьяна Попова отметила, что Фор-Мунтян встречалась с коллегами из украинского парламента и те поднимали вопрос ПДЧ. Она спросила: "Что останавливает сейчас Францию отдать свой голос за ПДЧ для Украины?".

"Я думаю, что причин много в этом плане", – ответила собеседница.

По мнению Фор-Мунтян, одной из причин является война на Донбассе.

"Я тяжело представляю (думаю, что коллеги НАТО тоже) как страна, которая в военном положении, может войти в состав НАТО. Во-вторых, насколько я понимаю, я не специалист в этом деле, Украине предложили много типов партнерств, чтобы уровень страны подходил под стандарты НАТО до вопросов входить в состав самого НАТО. Вот что я понимаю на данный момент", – добавила она.