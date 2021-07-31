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ПОЛИТИКА

Депутат от партии Макрона о ПДЧ для Украины: Что останавливает Францию? Думаю, причин много

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Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины
Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины
Фото: ЕРА

Валерия Фор-Мунтян – депутат Национального собрания Франции от правящей партии "Вперед, республика" (основатель – президент страны Эммануэль Макрон), которая родилась в Украине, в интервью каналу "Исландия", вышедшем 28 июля, прокомментировала возможность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

Ведущая Татьяна Попова отметила, что Фор-Мунтян встречалась с коллегами из украинского парламента и те поднимали вопрос ПДЧ. Она спросила: "Что останавливает сейчас Францию отдать свой голос за ПДЧ для Украины?". 

"Я думаю, что причин много в этом плане", – ответила собеседница. 

По мнению Фор-Мунтян, одной из причин является война на Донбассе. 

"Я тяжело представляю (думаю, что коллеги НАТО тоже) как страна, которая в военном положении, может войти в состав НАТО. Во-вторых, насколько я понимаю, я не специалист в этом деле, Украине предложили много типов партнерств, чтобы уровень страны подходил под стандарты НАТО до вопросов входить в состав самого НАТО. Вот что я понимаю на данный момент", – добавила она. 

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства "станет настоящим сигналом для РФ". Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Франция, война на Донбассе, Эммануэль Макрон, ПДЧ
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