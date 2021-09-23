Столтенберг: Украина – очень ценный партнер НАТО

"Для меня всегда большое удовольствие встретить президента Зеленского. Украина – очень ценный партнер НАТО. Президент Зеленский – наш друг, и я правда рад был его видеть", – сказал Столтенберг.

Зеленский на встрече со Столтенбергом заверил, что евроатлантический курс Украины остается неизменным, и выразил убеждение, что для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива.