Байден пообещал, что не оставит Украину один на один с Россией – Кулеба

Он отметил, что "дипломатов учат читать через множество слоев каждой строчки". По его словам, глава Белого дома заявил, что "не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство".

В то же время, по мнению Кулебы, противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за реформ в стране, а в первую очередь из-за страха перед ответом Москвы.

Членство Украины было бы реалистичным, только если бы РФ стала "намного слабее" или "совершила бы что-то настолько возмутительное", что страны Запада были бы вынуждены сделать жест Киеву, считает глава МИД.