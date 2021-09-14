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Байден пообещал, что не оставит Украину один на один с Россией – Кулеба

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Байден (на фото) открыт для сотрудничества с Украиной, отметил Кулеба
Байден (на фото) открыт для сотрудничества с Украиной, отметил Кулеба
Фото: EPA

Президент США Джо Байден открыт для сотрудничества с Украиной. Такое мнение в интервью The Independent, опубликованном 13 сентября, выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что "дипломатов учат читать через множество слоев каждой строчки". По его словам, глава Белого дома заявил, что "не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство".

В то же время, по мнению Кулебы, противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за реформ в стране, а в первую очередь из-за страха перед ответом Москвы.

Членство Украины было бы реалистичным, только если бы РФ стала "намного слабее" или "совершила бы что-то настолько возмутительное", что страны Запада были бы вынуждены сделать жест Киеву, считает глава МИД.

Контекст:

Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне (США) заявлял 1 сентября, что партнерство между странами крепко как никогда и в дальнейшем будет усиливаться.

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, МИД Украины, Москва, реформы, Вашингтон, агрессия, Белый дом, Дмитрий Кулеба, президент, интервью, сотрудничество, членство
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