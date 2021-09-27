Украина готова стать членом НАТО – главнокомандующий ВСУ

Речь об этом зашла после вопроса о том, какие стандарты НАТО украинская армия уже внедрила.

"В вопросах управления. В вопросах планирования. В вопросах подготовки. И все, что угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы", – сказал Залужный.

Он дважды повторил свой тезис о готовности Украины к членству в НАТО, и согласился с мнением, что вопрос – за политиками "по ту сторону".