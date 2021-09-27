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ПОЛИТИКА

Украина готова стать членом НАТО – главнокомандующий ВСУ

Залужный считает, что решение об Украине в НАТО должны принимать политики
Залужный считает, что решение об Украине в НАТО должны принимать политики
Фото: radiosvoboda.org

К членству в НАТО Украина готова, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "Радiо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 25 сентября.

Речь об этом зашла после вопроса о том, какие стандарты НАТО украинская армия уже внедрила.

"В вопросах управления. В вопросах планирования. В вопросах подготовки. И все, что угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы", – сказал Залужный.

Он дважды повторил свой тезис о готовности Украины к членству в НАТО, и согласился с мнением, что вопрос – за политиками "по ту сторону".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: НАТО, армия, реформы, ВСУ, Валерий Залужный, сотрудничество, членство
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