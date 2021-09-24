"Инициатива доброй воли". Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика и попросила вернуть тело украинского бойца, сепаратисты отказали

Мялкин в 2014 году воевал против ВСУ под Славянском Фото: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

Сообщается, что у Мялкина был статус пропавшего без вести в июне 2014 в районе Славянска. Останки погибшего переданы его матери, которая живет в ОРДЛО.

По словам члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, оккупанты попросили отдать останки боевика его матери, которая находится на последней стадии онкологии и "хочет умереть, похоронив сына", а Украина обещала "проработать этот вопрос", попросив взамен передать ей тело погибшего украинского военного. Об этом он написал в Facebook.

"Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом", – заявил он.

Гармаш отметил, что у Украины тоже был выбор: отказаться или дать матери похоронить сына.

"Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых", – написал представитель украинской делегации.