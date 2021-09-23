Суд в Украине вынес приговор танкисту "ДНР"

Осужденный участвовал в боевых действиях против ВСУ как танкист в террористической организации "ДНР" Фото: EPA (архив)

По данным следствия, 31-летний гражданин прошел "военные учения" на танковом полигоне у Шахтерска, а потом посещал передовые позиции сепаратистов и принимал участие в боях против ВСУ.

"Прокурором в суде доказано, что с апреля 2015-го по январь 2019 года злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина служил в составе "2-го мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса министерства обороны ДНР" и танкового батальона "Дизель" в качестве водителя-механика. Кроме того, был старшим стрелком "разведывательной роты 5-й отдельной мотострелковой бригады".

В январе 2019 года он по собственному желанию покинул ряды незаконной группировки. В октябре во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Марьинка его задержали сотрудники СБУ.