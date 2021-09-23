Зеленский поблагодарил страны, которые "не боятся называть оккупацию оккупацией, а агрессию – агрессией"

Зеленский: Я благодарен всем государствам, которые в этом году упомянули Украину в своих выступлениях Фото: president.gov.ua

Президент не назвал страну, но из контекста следует, что речь идет о России, которая в 2014 году начала агрессию против Украины.

"Я благодарен всем государствам, которые в этом году упомянули Украину в своих выступлениях именно здесь. Это очень важно. И многим другим, которые не стыдятся того, что Украина – их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией, не боясь, что кто-то там показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кое-кто показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", – сказал президент.