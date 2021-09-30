СБУ выявила тайники боевиков с боеприпасами. В спецслужбе заявили о предотвращении диверсий в районе линии разграничения на Донбассе

По оперативным данным, два тайника обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

В Луганской области тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.

Правоохранители изъяли 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг, средства инициирования взрывов, 29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.

В Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили арсенал оружия возле Мариуполя.

Из тайника, закопанного под землей, изъяты три цинковых коробки с патронами к зенитным установкам, почти 1 кг тротила, пять противотанковых и противопехотных мин, 18 боевых гранат, 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам, автомат Калашникова, минометная мина и более 3 тыс. патронов к стрелковому оружию различного калибра.