В приграничном районе Закарпатье СБУ нашла тайник с арсеналом взрывчатки, возможного организатора задержали

Спецслужба не только нашла схрон, но и сразу задержала подозреваемого в его организации Фото: ssu.gov.ua

Схрон нашли в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района. В нем было:

почти 2 кг тротила;

400 г пластида;

10 средств для инициирования взрыва;

три реактивные противотанковые гранаты;

четыре выстрела к гранатометам ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к обустройству схрона.

"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия", – говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают досудебное расследование, выясняют, где организаторы тайника взяли взрывчатку и гранаты, и ищут других людей, которые могли быть причастны к правонарушению.