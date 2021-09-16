В приграничном районе Закарпатье СБУ нашла тайник с арсеналом взрывчатки, возможного организатора задержали

Схрон нашли в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района. В нем было:
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к обустройству схрона.
"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия", – говорится в сообщении.
Правоохранители продолжают досудебное расследование, выясняют, где организаторы тайника взяли взрывчатку и гранаты, и ищут других людей, которые могли быть причастны к правонарушению.
С начала 2021 года до середины августа только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой – как предполагает спецслужба, для диверсий боевиков – регулярно находят и в остальных регионах: Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.